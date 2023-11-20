20 Kasım 2023, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - İsrail atom bombası kullanır mı?
A Haber’de 19 Kasım 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “İsrail askeri gücüne karşı Hamas’ın elinde ne var? İsrail atom bombası kullanır mı? Dünya adım adım nükleer savaşa mı sürükleniyor? İsrail Gazze sokaklarına mı sıkıştı? Filistin Osmanlı’dan nasıl koparıldı? Tahrif edilmiş Tevrat’taki yalanın peşinden mi gidiyorlar?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…