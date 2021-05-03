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Canan Barlas ile Gündem I HSK'da seçim süreci nasıl işliyor? 1915'te neler oldu? - 02.05.2021

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Giriş: 03.05.2021 00:34
Güncelleme:03.05.2021 00:35
Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta Kılıçdaroğlu'nun kontrollü kaçış planı, CHP-HDP- İYİ Parti hattında gerginlik,  CHP yerel yönetimlerde sınıfta mı kaldı? HSK'da seçim süreci nasıl işliyor? 1915'te neler oldu?  başlıkları ele alındı.  Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Gazeteci Sevil Nuriyeva Canan Barlas ile Gündem’de önemli yorumlarda bulundular. Canan Barlas ile Gündem’in 02 Mayıs 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Canan Barlas ile Gündem I
Canan Barlas ile Gündem I
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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