Canan Barlas ile Gündem | Hukuk “Ekrem İmamoğlu kararı”na ne diyor?

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de Türkiye ve dünya gündeminde yer eden başlıklar ele alındı. Programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesince, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası masaya yatırıldı. Tüm bu yaşanan gelişmeler ışığında; “Hukuk “Ekrem İmamoğlu kararı”na ne diyor?” , “Kemal Kılıçdaroğlu’na “Saraçhane” kumpası mı?”, “17-25 Aralık’ta ne oldu? FETÖ’nün Türkiye’ye kurduğu kalleş tuzak neydi?” sorularına yanıt arandı. İŞTE 18 ARALIK 2022 PAZAR günkü CANAN BARLAS İLE GÜNDEM’in tamamı…