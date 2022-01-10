Canan Barlas ile Gündem - Hedef Türk dünyası mı?

Canan Barlas'ın sunumuyla A Haber'de canlı yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta gündemin önce çıkan konularını alanlarında uzman konuklar değerlendirdi. Kazakistan'da neler oluyor? Hedef Türk dünyası mı? tüm bu soruların yanıtını 9 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan programda bulabilirsiniz.

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