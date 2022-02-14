14 Şubat 2022, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - HDP yuvarlak masanın neresinde?
13 Şubat 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programında Donbas gerilimi çatışmaya dönüşür mü? HDP yuvarlak masanın neresinde? 2007 model senaryo 2023'e mi uyarlanıyor? Millet İttifakı'nın adayı kim? Sivil itaatsizlik çağrısına hukukçular ne diyor? soruları ve konuları ele alındı.