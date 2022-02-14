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Canan Barlas ile Gündem - HDP yuvarlak masanın neresinde?

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Giriş: 14.02.2022 01:33
13 Şubat 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programında Donbas gerilimi çatışmaya dönüşür mü? HDP yuvarlak masanın neresinde? 2007 model senaryo 2023'e mi uyarlanıyor? Millet İttifakı'nın adayı kim? Sivil itaatsizlik çağrısına hukukçular ne diyor? soruları ve konuları ele alındı.
Canan Barlas ile Gündem - HDP yuvarlak masanın neresinde?
Canan Barlas ile Gündem - HDP yuvarlak masanın neresinde?
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