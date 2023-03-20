Canan Barlas ile Gündem - HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor?

A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 19 Mart 2023 Pazar günkü yayınında, ”PKK'ya Fransız helikopterini kim verdi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Koalisyonlar Türkiye'ye ne verdi? 3 dönem kuralı uygulanacak mı?" sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…