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Canan Barlas ile Gündem - HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor?

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Giriş: 20.03.2023 01:23
Güncelleme:20.03.2023 01:24
A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 19 Mart 2023 Pazar günkü yayınında, ”PKK'ya Fransız helikopterini kim verdi? HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor? Koalisyonlar Türkiye'ye ne verdi? 3 dönem kuralı uygulanacak mı?" sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…
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