Canan Barlas ile Gündem - HDP CHP ve İYİ Parti’den ne istiyor?

Canan Barlas'ın moderatörlüğünde her pazar A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu hafta gündemin öne çıkan başlıkları ele alındı. Başkan Erdoğan'ın PKK-YPG'ye destek vermeyi sürdüren ABD'ye çıkışı ve 29 Eylül'de gerçekleştireceği Rusya ziyaretinin perde arkasında ne var? Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP, CHP ve İYİ Parti'den ne istiyor? 27 Eylül tarihinde HDP'nin açıklayacağı "tutum belgesi"nde neler olacak? Gıda fiyatlarıyla kimler oynuyor? sorularına 26Eylül 2021-Pazar akşamı yayınlanan programda yanıt arandı.