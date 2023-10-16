17 Ekim 2023, Salı
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Canan Barlas ile Gündem - Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi?
A Haber’de 15 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi? Büyük Orta Doğu mu? Bu İsrail projesi mi? Topyekün kuşatma ile katliam mı? İran nerede duruyor? Uluslararası ceza mahkemesi devreye girer mi? O gemiler niçin geliyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…