17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi?

Canan Barlas ile Gündem - Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 16.10.2023 00:57
Güncelleme:17.10.2023 00:24
A Haber’de 15 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi? Büyük Orta Doğu mu? Bu İsrail projesi mi? Topyekün kuşatma ile katliam mı? İran nerede duruyor? Uluslararası ceza mahkemesi devreye girer mi? O gemiler niçin geliyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi?
Gazze’ye karadan saldırı bu gece mi?
İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı?
İsrail-Filistin savaşı bölgeye yayılır mı?
Türkiye dünya siyasetine nasıl yön veriyor?
Türkiye dünya siyasetine nasıl yön veriyor?
Başkan Erdoğan’ın BM gündemi
Başkan Erdoğan'ın BM gündemi
Akşener neden ipleri kopardı?
"Akşener neden ipleri kopardı?"
CHP’de yeni danışman krizi
CHP'de yeni danışman krizi
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
2024’te İstanbul’u kim kazanacak?
"2024’te İstanbul’u kim kazanacak?
Canan Barlas ile Gündem - İBB borç batağında mı?
Canan Barlas ile Gündem - İBB borç batağında mı?
Canan Barlas ile Gündem - 06 Ağustos 2023
Canan Barlas ile Gündem - 06 Ağustos 2023
Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?
Canan Barlas ile Gündem - CHP neden ikiye bölündü?
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu birbirine girdi
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu birbirine girdi
Daha Fazla Video Göster