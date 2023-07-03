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Canan Barlas ile Gündem - Fransa'da neler oluyor?

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Giriş: 03.07.2023 01:36
Güncelleme:03.07.2023 01:37
Canan Barlas ile Gündem’in 2 Temmuz 2023 Pazar günkü yayınında Türkiye ve dünya gündeminin nabzı tutuldu. Programda; ”Fransa'da neler oluyor? İsyanın arka planında ne var? Olaylar Avrupa'ya yaılır yayılır mı? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz...
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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