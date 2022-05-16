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Canan Barlas ile Gündem | Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik kararı ne anlama geliyor?

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Giriş: 16.05.2022 01:02
A Haber’de her pazar akşamı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında; Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik kararı ne anlama geliyor? Türkiye ekonomide nasıl pozitif ayrıştı? Devlet vatandaşın yanında, fırsatçılar kim? CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu büyükelçilerle ne görüştü? Canan Kaftancıoğlu geçmişten bugüne neler yaptı? sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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Canan Barlas ile Gündem | Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya üyelik kararı
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