02 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?

Canan Barlas ile Gündem - EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.01.2023 01:03
Güncelleme:02.01.2023 01:03
A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de Türkiye ve dünya gündeminde yer eden başlıklar ele alındı. Programda, "Türkiye 2023'ü nasıl karşıladı? EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?  6'lı masada dengeler nasıl değişti? ” sorularına yanıt arandı. İŞTE 01 Ocak 2023 Pazar günkü CANAN BARLAS İLE GÜNDEM’in tamamı…
EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak?
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
15 Temmuz’un provası ‘17-25’te mi yapıldı?
15 Temmuz’un provası ‘17-25'te mi yapıldı?
Hukuk “İmamoğlu kararı”na ne diyor?
Hukuk “İmamoğlu kararı”na ne diyor?
EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?
EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?
CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?
CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Pençe Kılıç nasıl yapıldı?
"Pençe Kılıç" nasıl yapıldı?
Yargıda FETÖ ile mücadele hangi aşamada?
Yargıda FETÖ ile mücadele hangi aşamada?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
60 yıllık hayal nasıl gerçek oldu?
60 yıllık hayal nasıl gerçek oldu?
Canan Barlas’la Gündem
Canan Barlas'la Gündem
Great reset nedir?
Great reset nedir?
Daha Fazla Video Göster