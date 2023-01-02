Canan Barlas ile Gündem - EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?

A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de Türkiye ve dünya gündeminde yer eden başlıklar ele alındı. Programda, "Türkiye 2023'ü nasıl karşıladı? EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? 6'lı masada dengeler nasıl değişti? ” sorularına yanıt arandı. İŞTE 01 Ocak 2023 Pazar günkü CANAN BARLAS İLE GÜNDEM’in tamamı…