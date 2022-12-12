12 Aralık 2022, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?
A Haber’de her hafta pazar akşamı canlı olarak yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında dünya ve Türkiye gündemine dair gelişmeler ele alındı. 11 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen programda, “EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?, EYT’de son durum ne?, Akşener Kılıçdaroğlu ile ne görüştü?, ABD’nin ‘yeni koridor planı’ ne?, Time dergisinin kapağı kime ne mesaj veriyor?” başlıklarına cevap arandı.