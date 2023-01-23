Canan Barlas ile Gündem | Cumhurbaşkanlığı seçim tarihleri belirlendi! 6'lı masanın adayı neden yok?

A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 22 Ocak 2023 Pazar günkü yayınında; “Seçim tarihleri belirlendi, 6'lı masanın adayı neden yok?” , “İsveç'teki hükümet onaylı Kur'an provokasyonunun perde arkasında neler var?” , “Batı neden İslami değerleri hedef alıyor?, “The Economist'in Türkiye ile derdi ne?” sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…