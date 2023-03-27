27 Mart 2023, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem | Cumhur İttifakı ve 6'lı koalisyonda son durum
A Haber'de her pazar akşamı saat 21.00’de yayınlanan ‘Canan Barlas ile Gündem’in 26 Mart 2023 tarihli yayınında 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi masaya yatırıldı. Programda 6’lı koalisyon ve Cumhur İttifakı’nda yaşanan son gelişmeler yorumlandı.