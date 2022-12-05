Canan Barlas ile Gündem | CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?

A Haber’de her hafta pazar akşamı canlı olarak yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında dünya ve Türkiye gündemine dair gelişmeler ele alındı. 4 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen programda, “CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?, ‘İthal danışman’ kimin stratejisi?, Jeremy Rifkin ‘yeni kemal derviş’ mi?, Ekonomide rakamlar ne söylüyor?, Türkiye hangi terör hedeflerini vuracak?” başlıklarına cevap arandı.