05 Aralık 2022, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Canan Barlas ile Gündem | CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?
A Haber’de her hafta pazar akşamı canlı olarak yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programında dünya ve Türkiye gündemine dair gelişmeler ele alındı. 4 Aralık 2022 tarihinde ekranlara gelen programda, “CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?, ‘İthal danışman’ kimin stratejisi?, Jeremy Rifkin ‘yeni kemal derviş’ mi?, Ekonomide rakamlar ne söylüyor?, Türkiye hangi terör hedeflerini vuracak?” başlıklarına cevap arandı.