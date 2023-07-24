Canan Barlas ile Gündem | CHP’de neler oluyor? Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu birbirine girdi

A Haber’de 23 Temmuz 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Lozan Barış Antlaşması’nın 100. yılı… Lozan’ın açıklanmayan gizli maddeleri var mı?” , “CHP'de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başını çektiği 'gizli zoom toplantı'sını kim sızdırdı?” , “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan medya operasyonu! CHP, Halk TV ile sözleşmesini neden feshetti?, “Kemal Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarıyla görüşmesinin perde arkasına neler yaşandı neler konuşuldu?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…