Canan Barlas ile Gündem | CHP'de Esenyurt çatlağı mı?

A Haber’de 3 Kasım Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “ABD seçimi sonrası bölgesel savaş mı? ABD başkanını nasıl seçiyor? ABD'nin 47. başkanı kim olacak? Türkiye-ABD ilişkileri nasıl şekillenecek? CHP'de Esenyurt çatlağı mı? CHP'li başkan Özer neden tutuklandı?" sorularına yanıt arandı.