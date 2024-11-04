04 Kasım 2024, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem | CHP'de Esenyurt çatlağı mı?

Canan Barlas ile Gündem | CHP'de Esenyurt çatlağı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 04.11.2024 03:42
A Haber’de 3 Kasım Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “ABD seçimi sonrası bölgesel savaş mı? ABD başkanını nasıl seçiyor? ABD'nin 47. başkanı kim olacak? Türkiye-ABD ilişkileri nasıl şekillenecek? CHP'de Esenyurt çatlağı mı? CHP'li başkan Özer neden tutuklandı?" sorularına yanıt arandı.
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