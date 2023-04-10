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Canan Barlas ile Gündem | CHP ve İYİ Parti’de milletvekili adaylığı krizi

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Giriş: 10.04.2023 01:53
A Haber’de her pazar akşamı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve Milletvekilliği seçimleri ele alındı. Partilerin milletvekilliği aday listeleri ve 7’li koalisyon özelinde CHP ile İYİ Parti safında yaşanan kriz yorumlandı. İşte 9 Nisan 2023 Pazar günü ekranlara gelen programın tamamı…

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