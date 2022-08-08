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Canan Barlas ile Gündem | Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'e neden saldırdı?

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Giriş: 08.08.2022 00:11
A Haber’de 7 Ağustos 2022 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt, Latif Şimşek'e neden saldırdı?, Avrupa Rus gazına alternatif üretebildi mi?, AB'nin doğalgaz krizi nasıl çözülecek?, Gaz ticaretinde 'Ruble' dönemi... Dünyada "Kontrollü kriz" dönemi mi?" sorularına yanıt arandı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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