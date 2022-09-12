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Canan Barlas ile Gündem - Berkin Elvan bilerek ölüme mi terk edildi?
A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 11 Eylül 2022 Pazar günkü yayınında; “Berkin Elvan bilerek ölüme mi terk edildi? CHP neden Osmanlı'ya dil uzatıyor? Nükleer savaş kapıda mı? HDP krizi muhalefeti dağıtacak mı? " sorularına yanıt arandı.