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Canan Barlas ile Gündem - Berkin Elvan bilerek ölüme mi terk edildi?

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Giriş: 12.09.2022 01:30
A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 11 Eylül 2022 Pazar günkü yayınında; “Berkin Elvan bilerek ölüme mi terk edildi? CHP neden Osmanlı'ya dil uzatıyor? Nükleer savaş kapıda mı? HDP krizi muhalefeti dağıtacak mı? " sorularına yanıt arandı.
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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