Canan Barlas ile Gündem - Berkin Elvan bilerek ölüme mi terk edildi?

A Haber’de yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programının 11 Eylül 2022 Pazar günkü yayınında; “Berkin Elvan bilerek ölüme mi terk edildi? CHP neden Osmanlı'ya dil uzatıyor? Nükleer savaş kapıda mı? HDP krizi muhalefeti dağıtacak mı? " sorularına yanıt arandı.