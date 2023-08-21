21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - Bahçeli’nin teklifine Akşener ne yanıt verecek?
A Haber’de 20 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, Kıbrıs’ta “Yol gerilimi’nin arka planında ne var? Bahçeli’nin teklifine Akşener ne yanıt verecek? Özgür Özel’in grup başkanlığı düşer mi? 2024’te İstanbul’u kim kazanacak? Turizm kenti Bodrum’da neler oluyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…