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Canan Barlas ile Gündem - Asgari ücret ne kadar olacak?

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Giriş: 13.12.2021 01:03
Güncelleme:13.12.2021 01:10
Canan Barlas'ın sunumuyla her pazar A Haber ekranında yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında bu haftanın öne çıkan konuları ele alındı. Asgari ücret ne kadar olacak? CHP'ye HDP baskısı mı? CHP Diyarbakır programını neden iptal etti? Millet İttifakı'na talimat ABD'den mi? Tüm bu soruların yanıtı ve daha fazlası 12 Aralık 2021 - Pazar akşamı yayınlanan programımızda...
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