Canan Barlas ile Gündem - Akşener neden ipleri kopardı?

A Haber’de 10 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Akşener neden ipleri kopardı? 2024 yerel seçimlerinde ne bekleniyor? Küresel güç rekabetinde Ankara’nın rolü ne? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…