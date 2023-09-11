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Canan Barlas ile Gündem - Akşener neden ipleri kopardı?

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Giriş: 11.09.2023 02:39
A Haber’de 10 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Akşener neden ipleri kopardı? 2024 yerel seçimlerinde ne bekleniyor? Küresel güç rekabetinde Ankara’nın rolü ne? sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…
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