08 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | AK Parti’den İstanbul’da 1 milyon 700 bin kişilik dev miting

Canan Barlas ile Gündem | AK Parti’den İstanbul’da 1 milyon 700 bin kişilik dev miting

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.05.2023 01:42
Güncelleme:08.05.2023 01:46
A Haber’de 7 Mayıs 2023 Pazar günü ekranlara gelen ‘Canan Barlas ile Gündem’de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri masaya yatırıldı. Programda Başkan Erdoğan’ın teşrifiyle gerçekleşen Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin tarihi 1 milyon 700 bin kişilik dev İstanbul mitingi analiz edildi. Öte yandan 7’li koalisyondaki HDPKK ilişkisi ve ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Batı ile olan dirsek teması ele alındı.
AK Parti’den İstanbul’da dev miting
AK Parti’den İstanbul’da dev miting
Binali Yıldırım’dan kritik açıklamalar
Binali Yıldırım'dan kritik açıklamalar
Seçime 20 gün kala meydanlar ne diyor?
Seçime 20 gün kala meydanlar ne diyor?
CHP ve İYİ Parti tabanı neden rahatsız?
CHP ve İYİ Parti tabanı neden rahatsız?
CHP ve İP’te milletvekili adaylığı krizi
CHP ve İP'te milletvekili adaylığı krizi
Kılıçdaroğlu’nun seccade skandalı
Kılıçdaroğlu’nun "seccade" skandalı
Seçim yarışında son durum
Seçim yarışında son durum
HDP Kılıçdaroğlu’ndan ne bekliyor?
HDP Kılıçdaroğlu'ndan ne bekliyor?
6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?
6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?
Masayı İYİ Parti mi CHP mi devirdi?
Masayı İYİ Parti mi CHP mi devirdi?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
6’lı masa adayı 13 Şubat’ta mı açıklayacak?
6’lı masa adayı 13 Şubat’ta mı açıklayacak?
Daha Fazla Video Göster