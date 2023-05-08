08 Mayıs 2023, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem | AK Parti’den İstanbul’da 1 milyon 700 bin kişilik dev miting
A Haber’de 7 Mayıs 2023 Pazar günü ekranlara gelen ‘Canan Barlas ile Gündem’de 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri masaya yatırıldı. Programda Başkan Erdoğan’ın teşrifiyle gerçekleşen Cumhur İttifakı ve AK Parti’nin tarihi 1 milyon 700 bin kişilik dev İstanbul mitingi analiz edildi. Öte yandan 7’li koalisyondaki HDPKK ilişkisi ve ittifakın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Batı ile olan dirsek teması ele alındı.