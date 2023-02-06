Canan Barlas ile Gündem - ABD'den Türkiye'ye yapılan tehdidin arkasında ne var?

A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 05 Şubat 2023 Pazar günkü yayınında, “Hangi illerde okullar tatil edildi? ABD'den Türkiye'ye yapılan tehdidin arkasında ne var? Yaşar Okuyan'ın iddiaların detayları neler? ABD ile Çin arasındaki balon gerilimde son durum ne?” sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…