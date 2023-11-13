13 Kasım 2023, Pazartesi
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Canan Barlas ile Gündem - ABD ve İsrail’in Ortadoğu planı ne?
A Haber’de 12 Kasım 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “ABD ve İsrail’in Ortadoğu planı ne? Savaş bölgeye yayılır mı, İsrail nerede duracak? Arap Birliği Zirvesi savaşı durdurur mu? İsrail tankları neden hastaneleri hedef alıyor? ABD’de Biden ile Gazze görüşmesi olur mu? İsrail vahşetini dünya basını nasıl görüyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…