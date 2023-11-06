Canan Barlas ile Gündem - ABD Ortadoğu’da neden savaş istiyor?

A Haber’de 5 Kasım 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “Kara savaşında hangi aşamaya geçildi? ABD Ortadoğu’da neden savaş istiyor? Asıl plan ne? Hedef: Batı Şeria, Sina, İran, Lübnan ve Ürdün mü? ABD neden ateşkes istemiyor? Özgür Özel’in kadrosunda kimler var? CHP’de emanetçi başkan dönemi mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…