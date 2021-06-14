Canan Barlas ile Gündem | ABD ile "yeni sayfa" açılır mı? | Suç örgütü lideri Sedat Peker nerede?

A Haber’de her pazar ekrana gelen “Canan Barlas ile Gündem” programının 13 Haziran 2021 tarihli yayınında Türkiye ve dünya meseleleri masaya yatırıldı. Canan Barlas ile Gündem’de; Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile NATO zirvesinde görüşecek. Peki; ABD ile "yeni sayfa" açılır mı?, NATO Zirvesi'nde kritik başlıklar neler?, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yatırımcılara “gözdağı” ne anlama geliyor?, İsrail'de Netanyahu dönemi sona erdi. Şimdi neler olacak? HDP'ye kapatma davasına kim, ne diyor? Türkiye'nin Kuzey Irak'ta nokta yaptığı operasyonların sonuçları ne? HDP'den Meral Akşener'e "ayrı aday" tepkisi!, "Organize suç örgütü lideri Sedat Peker nerede? Son durum ne? soru ve başlıkları işlendi. Programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi- Stratejist Doç. Dr. Murat Koç, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman önemli yorumlarda bulundular.

A Haber'de her pazar ekrana gelen "Canan Barlas ile Gündem" programının 13 Haziran 2021 tarihli yayınında Türkiye ve dünya meseleleri masaya yatırıldı.

Canan Barlas ile Gündem'de; Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile NATO zirvesinde görüşecek. Peki; ABD ile "yeni sayfa" açılır mı?, NATO Zirvesi'nde kritik başlıklar neler?, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yatırımcılara "gözdağı" ne anlama geliyor?, İsrail'de Netanyahu dönemi sona erdi. Şimdi neler olacak? HDP'ye kapatma davasına kim, ne diyor? Türkiye'nin Kuzey Irak'ta nokta yaptığı operasyonların sonuçları ne? HDP'den Meral Akşener'e "ayrı aday" tepkisi!, "Organize suç örgütü lideri Sedat Peker nerede? Son durum ne? soru ve başlıkları işlendi.

Programda; AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Kamil Aydın, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi- Stratejist Doç. Dr. Murat Koç, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman önemli yorumlarda bulundular.

SEDAT PEKER NEREDE?

Öte yandan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nazif Karaman ve Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz, A Haber ekranlarında yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in nerede olduğuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Sedat Peker'in Türkiye saati ile 12.00'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alındığını iddia etti.

Nazif Karaman ise bu konuda resmi kaynaklarla yaptığı görüşmenin detaylarını açıkladı. Sedat Peker nerede? Sedat Peker gözaltına mı alındı? İşte programın tamamı…