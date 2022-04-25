Canan Barlas ile Gündem | ABD Başkanı Joe Biden'ın "1915" açıklaması ve perde arkası

A Haber’de her pazar yayınlanan "Canan Barlas ile Gündem" programında Türkiye ve dünya gündemine damga vuran konular işlendi. Programda; HDP'den '1915' provokasyonu, ABD Başkanı Joe Biden'ın "1915" açıklaması, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Ermeni protestoculara 'Bozkurt'lu cevabı, Fransa’daki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Macron’un yeniden cumhurbaşkanı olması konuları ele alındı. İşte 24 Nisan 2022 günkü Canan Barlas ile Gündem programının tamamı…

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