Her pazar A Haber ekranında canlı yayınlanan “Canan Barlas ile Gündem” programı bu hafta özel bir konuğu ağırladı. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, 1 Haziran sonrası normalleşme planlarını açıkladı, muhalefetin ‘erken seçim’ çağrısının perde arkasını, CHP ve İYİ Parti’nin HDP ile ilişkilerini değerlendirdi. İsrail’de yaşanan insanlık dramına da canlı yayında sert tepki gösteren Kurtulmuş, “BM ve AB nerede?” diye sordu. Programın son kısmında ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede gelinen son durum uzman konuklarla değerlendirildi. 16 Mayıs 2021 tarihli programı yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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