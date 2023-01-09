Canan Barlas ile Gündem | 6'lı masanın 'Türklük-özerklik' söylemi kime mesaj?

A Haber’de 8 Ocak 2023 Pazar günü canlı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “6'lı masanın 'Türklük-özerklik' söylemi kime mesaj?” , “Babacan'ın Türklük ve anadil çıkışı ne anlama geliyor?” , “Türklük ile kimin sorunu var?” , “6'lı masa nasıl bir Türkiye istiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…