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Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | 6'lı masanın 'Türklük-özerklik' söylemi kime mesaj?

Canan Barlas ile Gündem | 6'lı masanın 'Türklük-özerklik' söylemi kime mesaj?

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Giriş: 09.01.2023 00:13
A Haber’de 8 Ocak 2023 Pazar günü canlı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de “6'lı masanın 'Türklük-özerklik' söylemi kime mesaj?” , “Babacan'ın Türklük ve anadil çıkışı ne anlama geliyor?” , “Türklük ile kimin sorunu var?” , “6'lı masa nasıl bir Türkiye istiyor?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…

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