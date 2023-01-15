Canan Barlas ile Gündem | 6’lı masada kaos ve 2023 için kriz senaryoları!

A Haber’de 15 Ocak 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; 6’lı masada yaşanan kaos ve 2023 için kriz senaryoları! Diğer yandan İsveç’te terör örgütü PKK destekçilerinin Başkan Erdoğan’a yönelik çirkin provokasyonu ve İsveç makamlarının bu skandala seyirci kalması meseleleri ele alındı.