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Canan Barlas ile Gündem | 6’lı masada kaos ve 2023 için kriz senaryoları!

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Giriş: 15.01.2023 00:17
Güncelleme:16.01.2023 00:21
A Haber’de 15 Ocak 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de; 6’lı masada yaşanan kaos ve 2023 için kriz senaryoları! Diğer yandan İsveç’te terör örgütü PKK destekçilerinin Başkan Erdoğan’a yönelik çirkin provokasyonu ve İsveç makamlarının bu skandala seyirci kalması meseleleri ele alındı.
6’lı masada kaos senaryoları
6’lı masada kaos senaryoları
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