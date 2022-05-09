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Canan Barlas ile Gündem | 6’lı masa, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu üçgeninde Cumhurbaşkanı adaylık krizi!
A Haber’de her pazar akşamı ekranlara gelen ve gündeme dair konuların yorumlandığı "Canan Barlas ile Gündem" programında; 6’lı masa, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu üçgeninde yaşanan Cumhurbaşkanı adaylık krizi, göçmenler üzerinden provokasyona girişen ve devlet kurumlarını hedef alan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın söylemleri, Rusya-Ukrayna savaşında gelinen nokta ele alındı. 8 Mayıs 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem’in tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.