Canan Barlas ile Gündem - 6’lı masa adayı 13 Şubat’ta mı açıklayacak?

A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 29 Ocak 2023 Pazar günkü yayınında, “6’lı masa adayı 13 Şubat’ta mı açıklayacak?, Muhalefet neden aday çıkaramıyor?, 6’lı masa 13 Şubat’ta mı açıklayacak?, İYİ Partili Paçacı neden istifa etti? Savaş Avrupa’ya mı yayılıyor?” sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…