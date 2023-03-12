13 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem - 6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?

Canan Barlas ile Gündem - 6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.03.2023 23:59
A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 12 Mart 2023 Pazar günkü yayınında, “6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?, Akşener masada, Pervin Buldan sofrada mı?, Akşener masaya nasıl döndü?, 6’lı koalisyona ‘Soros’ desteği mi?, Yılmaz Özdil’i Sözcü’den CHP mi attırdı?” sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…
6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?
6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?
Masayı İYİ Parti mi CHP mi devirdi?
Masayı İYİ Parti mi CHP mi devirdi?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
6’lı masa adayı 13 Şubat’ta mı açıklayacak?
6’lı masa adayı 13 Şubat’ta mı açıklayacak?
6’lı masanın adayı neden yok?
6'lı masanın adayı neden yok?
6’lı masada kaos senaryoları
6’lı masada kaos senaryoları
Türklük ile kimin sorunu var?
Türklük ile kimin sorunu var?
EYT’liler ilk maaşını ne zaman alacak?
EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak?
15 Temmuz’un provası ‘17-25’te mi yapıldı?
15 Temmuz’un provası ‘17-25'te mi yapıldı?
Hukuk “İmamoğlu kararı”na ne diyor?
Hukuk “İmamoğlu kararı”na ne diyor?
EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?
EYT’de yeni yaş şartı gelir mi?
CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?
CHP’nin yol haritasını kim belirliyor?
Daha Fazla Video Göster