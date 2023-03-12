Canan Barlas ile Gündem - 6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?

A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 12 Mart 2023 Pazar günkü yayınında, “6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?, Akşener masada, Pervin Buldan sofrada mı?, Akşener masaya nasıl döndü?, 6’lı koalisyona ‘Soros’ desteği mi?, Yılmaz Özdil’i Sözcü’den CHP mi attırdı?” sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…