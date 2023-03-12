13 Mart 2023, Pazartesi
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Başım Belada
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Canan Barlas ile Gündem - 6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?
A Haber’de Türkiye ve dünya gündeminin ele alındığı “Canan Barlas ile Gündem” programının 12 Mart 2023 Pazar günkü yayınında, “6’lı koalisyon HDP ile neyin pazarlığını yapıyor?, Akşener masada, Pervin Buldan sofrada mı?, Akşener masaya nasıl döndü?, 6’lı koalisyona ‘Soros’ desteği mi?, Yılmaz Özdil’i Sözcü’den CHP mi attırdı?” sorularına yanıt arandı. İşte Canan Barlas ile Gündem’in tamamı…