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Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | 6’lı ittifakın aday çıkmazı! 2023 için cumhurbaşkanı adayları kim?

Canan Barlas ile Gündem | 6’lı ittifakın aday çıkmazı! 2023 için cumhurbaşkanı adayları kim?

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Giriş: 11.04.2022 00:18
A Haber’de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programının 10 Nisan 2022 günkü yayınında; Fransa’daki cumhurbaşkanlığı seçimleri, Türkiye’de gerçekleşecek 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi ve 6’lı ittifakın aday çıkmazı, gıda fiyatlarındaki artış, Rusya ve Ukrayna savaşında gelinen son nokta masaya yatırıldı. Programın tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz.
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Canan Barlas ile Gündem | 6’lı ittifakın aday çıkmazı
Canan Barlas ile Gündem | 6’lı ittifakın aday çıkmazı
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