Canan Barlas ile Gündem - 2024’te “yeni ittifaklar” olur mu?

A Haber’de 27 Ağustos 2023 Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de, “2024’te “yeni ittifaklar” olur mu? FETÖ’cü Zekariya Öz’ü Almanya’da kim dövdü? Prigojin sonrası Wagner’e ne olacak? Barbie akımında hedef kim? Hedef “cinsiyetsiz toplum projesi mi?” sorularına yanıt arandı. İşte programın tamamı…