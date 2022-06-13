Canan Barlas ile Gündem | 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?

A Haber’in ilgiyle takip eidlen programı Canan Barlas ile Gündem’de; “2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu aday olacak mı?, Yunanistan, Ege’de Türkiye’yi kızdıracak adımlar atarak neyi hedefliyor?, 6’lı masada HDP’nin ismi neden anılmıyor? Yunanistan’ın sınırda PKK gibi hendek kazması gündem oldu. Yunan’ı saran telaşın sebebi ne?” sorularına yanıt arandı. Dünya ve Türkiye gündemini ilgilendiren sorulara uzman isimler yorum getirdi. 12 Haziran 2022 tarihli Canan Barlas ile Gündem programının tamamını ahaber.com.tr’den kesintisiz olarak izleyebilirsiniz.