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Canan Barlas ile Gündem

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Giriş: 20.09.2021 01:43
A Haber’de her pazar akşamı canlı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem’de çok çarpıcı ve gündeme damga vuran konular masaya yatırıldı. Programda; Erdoğan BM Genel Kurulu'nda ne mesja verecek? CHP'li Çeviköz neden Mavi Vatan'ı hedef aldı? ABD Yunanistan'a yeni üs mü kuracak?  Marketlerdeki fiyat farklılıklarının nedeni ne? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? soruları ve daha fazlasına yanıt arandı. Canan Barlas ile Gündem’in tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz

A Haber'de her pazar akşamı canlı yayınlanan Canan Barlas ile Gündem'de çok çarpıcı ve gündeme damga vuran konular masaya yatırıldı. Programda; Erdoğan BM Genel Kurulu'nda ne mesja verecek? CHP'li Çeviköz neden Mavi Vatan'ı hedef aldı? ABD Yunanistan'a yeni üs mü kuracak? Marketlerdeki fiyat farklılıklarının nedeni ne? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? soruları ve daha fazlasına yanıt arandı. Canan Barlas ile Gündem'in tamamını ahaber.com.tr'den izleyebilirsiniz

Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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