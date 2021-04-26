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Canan Barlas ile Gündem - 25.04.2021

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Giriş: 26.04.2021 01:10
Güncelleme:26.04.2021 01:10
Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta 1915'te gerçekte ne oldu? 31 PKK'lı etkisiz hale getirildi, ABD'nin kanlı tarihi, ABD'nin yerli soykırımına protesto, Kripto vurgun nasıl planlandı?  başlıkları ele alındı. Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Abdurrahman Şimşek, AK Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Sarı, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Tarihçi Prof. Dr. Süleyman Kızıltoprak, ASkeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer  Canan Barlas ile Gündem’de önemli yorumlarda bulundular. Canan Barlas ile Gündem’in 25 Nisan 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
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