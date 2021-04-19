Canan Barlas ile Gündem programında bu hafta CHP'nin 128 milyar dolar iddiası ve gerçekler, CHP'li Faik Öztrak'ın ilginç bağlantıları, Kılıçdaroğlu aday olacak mı? Erken seçim algısı, Afganistan'da her şey nasıl başladı? Karadeniz'de tansiyon düşecek mi? başlıkları ele alındı. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof.Dr. Yasin Aktay, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Nafiz Karaman, Daily Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Nur Özkan Erbay, Akşam Gazetesi Yazarı Kurtuluş Tayiz Canan Barlas ile Gündem’de önemli yorumlarda bulundular. Canan Barlas ile Gündem’in 18 Nisan 2021 tarihli yayınının tamamını ahaber.com.tr’den izleyebilirsiniz…