05 Nisan 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Canan Barlas ile Gündem Videoları Canan Barlas ile Gündem | 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin perde arkası...

Canan Barlas ile Gündem | 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin perde arkası... - 04.04.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.04.2021 00:59
Güncelleme:05.04.2021 01:10
A Haber’de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem’de 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi elen alındı. 04.04.2021 tarihli programda Montrö sözleşmesi ve Kanal İstanbul da masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Eski Emniyet Genel Müdürü / AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Avukat Mehmet Sarı, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş canlı yayında flaş açıklamalarda bulundular. İşte zamanlaması manidar bildirinin perde arkası...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin perde arkası...
104 emekli amiralin darbe imalı bildirisinin perde arkası...
Canan Barlas ile Gündem | AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre neyi işaret ediyor?
Canan Barlas ile Gündem | AK Parti'de 7. Olağan Büyük Kongre neyi işaret ediyor?
Canan Barlas ile Gündem | Terör nasıl siyasallaştı?
Canan Barlas ile Gündem | Terör nasıl siyasallaştı?
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem | Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? 22.02.2021
Canan Barlas ile Gündem | Hangi NATO üyesi ülkeler PKK'ya yardım etti? Gara Harekatı neleri değiştirecek? 22.02.2021
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Canan Barlas ile Gündem
Daha Fazla Video Göster