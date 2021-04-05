A Haber’de her pazar ekranlara gelen Canan Barlas ile Gündem’de 104 emekli amiralin darbe imalı bildirisi elen alındı. 04.04.2021 tarihli programda Montrö sözleşmesi ve Kanal İstanbul da masaya yatırıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Gazeteci-Yazar Bülent Erandaç, Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, Eski Emniyet Genel Müdürü / AK Parti Milletvekili Kemal Çelik, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Sefer Aycan, Avukat Mehmet Sarı, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş canlı yayında flaş açıklamalarda bulundular. İşte zamanlaması manidar bildirinin perde arkası...

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