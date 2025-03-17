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Avrupa haritası değişiyor mu?

Avrupa haritası değişiyor mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 17.03.2025 01:28
A Haber’de 16 Mart Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Erdoğan ve Trump'tan kritik görüşme, Erdoğan Ukrayna için Trump'a ne dedi?, ABD'den Yemen'e bombardıman, Avrupa haritası değişiyor mu?, Türkiye olmadan Avrupa savunmasız mı?, İşte rakamlarla Türkiye'nin savunma gücü, İmamoğlu'na diploma soruşturması, İmamoğlu'nun diploması incelendi mi?, İmamoğlu'nun diploma raporu yarın mı? " başlıkları ele alındı.
Avrupa haritası değişiyor mu?
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