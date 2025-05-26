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19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?

19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.05.2025 02:18
A Haber’de 25 Mayıs Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Erdoğan: Ahtapotun kolları deşifre oldu, 19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?, Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu, İBB'de yolsuzluk ve rüşvet çarkı nasıl döndü? 22 toplantıdan 3 toplantı neden gizlendi? Şara ABD büyükelçisi ile ne görüştü?, Türkiye nasıl bir Suriye ordusu kuracak?, İsrail Suriye'de iç savaş mı istiyor?, Ankara küresel satrancı nasıl kuruyor?" başlıklarına yanıt arandı.
19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?
19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?
19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?
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