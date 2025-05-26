A Haber’de 25 Mayıs Pazar günü yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında "Erdoğan: Ahtapotun kolları deşifre oldu, 19 toplantıda kameralar neden bantlanmadı?, Fenerbahçe Euroleague'de şampiyon oldu, İBB'de yolsuzluk ve rüşvet çarkı nasıl döndü? 22 toplantıdan 3 toplantı neden gizlendi? Şara ABD büyükelçisi ile ne görüştü?, Türkiye nasıl bir Suriye ordusu kuracak?, İsrail Suriye'de iç savaş mı istiyor?, Ankara küresel satrancı nasıl kuruyor?" başlıklarına yanıt arandı.