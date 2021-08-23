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Kastamonu Bozkurt'taki selden çıkan dram yürekleri sızlattı | Bir insan bir hikaye

A Haber
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Giriş: 23.08.2021 01:51
Güncelleme:23.08.2021 01:51
Batı Karadeniz'de etkili olan şu ana kadar 82 can kıaybının tespit edildiği sel felaketinden kurtulanlar yaşadıkları o anlar A Haber ekranında yayınlanan 'Bir insan bir hikaye' programında anlattı. 2 gün sonra torunun bir gün sonra da kızını kurtardıklarını söyleyen Gülizar Güner, "75 yaşındayım ilk defa böyle bir felaket gördüm" dedi.

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