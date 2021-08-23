23 Ağustos 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Kastamonu Bozkurt'taki selden çıkan dram yürekleri sızlattı | Bir insan bir hikaye
Batı Karadeniz'de etkili olan şu ana kadar 82 can kıaybının tespit edildiği sel felaketinden kurtulanlar yaşadıkları o anlar A Haber ekranında yayınlanan 'Bir insan bir hikaye' programında anlattı. 2 gün sonra torunun bir gün sonra da kızını kurtardıklarını söyleyen Gülizar Güner, "75 yaşındayım ilk defa böyle bir felaket gördüm" dedi.