10 Haziran 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Bir insan bir hikaye Videoları Bir yiğidin kahramanlık hikayesi: Kemal Zeren

Bir yiğidin kahramanlık hikayesi: Kemal Zeren

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 10.06.2023 00:57
2017 yılında Van Başkale'de ardından büyük bir kahramanlık hikayesi bırakarak şehit olan Kemal Zeren'in hikayesini A Haber olarak sizler için hazırladık. Şehit Kemal Zeren'i ailesi evlatlarına anlattı. İşte o yürekleri dağlayan anlar...
Bir yiğidin kahramanlık hikayesi: Kemal Zeren
Bir yiğidin kahramanlık hikayesi: Kemal Zeren
Bir afetzedenin yeniden başlama öyküsü!
Bir afetzedenin yeniden başlama öyküsü!
Akça ailesi de yeni evine kavuştu
Akça ailesi de yeni evine kavuştu
Devletimiz verdiği sözü tuttu
"Devletimiz verdiği sözü tuttu"
Rümeysa’nın azim dolu öyküsü!
Rümeysa’nın azim dolu öyküsü!
Deprem bölgesinde canla başla çalıştılar
Deprem bölgesinde canla başla çalıştılar
Kollarını kaybetti hiçbir zaman pes etmedi
Kollarını kaybetti hiçbir zaman pes etmedi
Bir hattatın hikayesi
Bir hattatın hikayesi
Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi
Sürmene’den Şile’ye uzanan balıkçılık hikayesi
Edirne’nin meşhur tencere köftesi
Edirne’nin meşhur tencere köftesi
Tava ciğeri ve Karaağaç biberi
Tava ciğeri ve Karaağaç biberi
İstanbul göbeğinde organik tarım! 3 kuşaklık çiftçilik Maltepe’de devam ediyor
İstanbul göbeğinde organik tarım! 3 kuşaklık çiftçilik Maltepe’de devam ediyor
Daha Fazla Video Göster