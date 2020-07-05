Denizli'de yaşayan 81 yaşındaki Selver Yolcu ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu başarı öyküsündeki en önemli destekçileri ailesi oldu. Çevresindekiler teşvik etti o da inandı ve başardı... Selver teyze hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. İşte "Bir İnsan Bir Hikaye" programımızın konuğu Sever teyzenin azimle gelen başarısının öyküsü...

Denizli'de yaşayan 81 yaşındaki Selver Yolcu ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu başarı öyküsündeki en önemli destekçileri ailesi oldu. Çevresindekiler teşvik etti o da inandı ve başardı... Selver teyze hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. İşte "Bir İnsan Bir Hikaye" programımızın konuğu Sever teyzenin azimle gelen başarısının öyküsü...