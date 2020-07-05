05 Temmuz 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Bir insan bir hikaye Videoları 81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi |Video

81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi |Video - 05.07.2020

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.07.2020 22:29
Güncelleme:05.07.2020 22:41
Denizli'de yaşayan 81 yaşındaki Selver Yolcu ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu başarı öyküsündeki en önemli destekçileri ailesi oldu. Çevresindekiler teşvik etti o da inandı ve başardı... Selver teyze hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. İşte "Bir İnsan Bir Hikaye" programımızın konuğu Sever teyzenin azimle gelen başarısının öyküsü...

Denizli'de yaşayan 81 yaşındaki Selver Yolcu ilerlemiş yaşına rağmen Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Bu başarı öyküsündeki en önemli destekçileri ailesi oldu. Çevresindekiler teşvik etti o da inandı ve başardı... Selver teyze hikayesini anlatırken duygu dolu anlar yaşandı. İşte "Bir İnsan Bir Hikaye" programımızın konuğu Sever teyzenin azimle gelen başarısının öyküsü...

81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
81 yaşında Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi
Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yusuf Yoldaş
Diyarbakır'ın sıra dışı imamı: Yusuf Yoldaş
70 yıllık kayık ustası: Ali Saraç
70 yıllık kayık ustası: Ali Saraç
Para koleksiyonu var ama parası yok
Para koleksiyonu var ama parası yok
Avukatlığı bıraktı imam oldu
Avukatlığı bıraktı imam oldu
Görme engelli Süleyman tam bir kitap aşığı
Görme engelli Süleyman tam bir kitap aşığı
Cam sanatına adanan hayat
Cam sanatına adanan hayat
Efsane yarışmada duygusal anlar!
Efsane yarışmada duygusal anlar!
Tabak taşırken şöhret oldu
Tabak taşırken şöhret oldu
Korkusuz kadın itfaiye erleri
Korkusuz kadın itfaiye erleri
9 yaşındaki kızının öğrencisi oldu
9 yaşındaki kızının öğrencisi oldu
Şarkıcı olamadı, temizlikçi oldu
Şarkıcı olamadı, temizlikçi oldu
Daha Fazla Video Göster