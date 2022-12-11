11 Aralık 2022, Pazar
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Ne Olduysa Oldu | A Haber belgeseli
A Haber, Türkiye’nin yakın tarihine ışık tutan bir belgesele daha imzasını attı. “Ne Olduysa Oldu” yapımında Türkiye’de yaşanan iç kaoslar, muhalefet sorunu, terör belası ele alındı. Belgeselde, emperyalist güçlerin, güçlü Türkiye’nin önünü kesmek için sahneye soktuğu kumpaslar ve şeytani oyunlar etraflıca gözler önüne serildi.