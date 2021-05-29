29 Mayıs 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Belgesel Kuşağı Videoları Millete ilk darbe | A Haber belgesel

Millete ilk darbe | A Haber belgesel - 29.05.2021

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.05.2021 19:32
Güncelleme:29.05.2021 19:33
27 Mayıs 1960 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk darbesi... Merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan darbeciler tarafından idam edildi. Peki bu hain darbe girişiminin arkasında kim ya da kimler vardı? Güçlenen Türkiye'yi kimler hedef aldı? Ülkenin demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 1960 askeri darbesinin şahitleri yaşananları "Millete ilk darbe" adlı belgeselimizde anlattı. A Haber ekranında yayınlanan belgeselimizin tekrarını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Millete ilk darbe
Millete ilk darbe
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
27 Nisan E-Muhtıra
A Haber “Yakın Tarih” belgeseli
A Haber “Yakın Tarih” belgeseli
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Belgeseli
Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Belgeseli
12 Mart Belgeseli
12 Mart Belgeseli
A Haber ­| 'Son Yüzyıl' Belgeseli
A Haber ­| 'Son Yüzyıl' Belgeseli
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat Belgeseli
Kardeşliğe Operasyon: 28 Şubat Belgeseli
PKK katliamları ­| A Haber belgeseli
PKK katliamları ­| A Haber belgeseli
Kırılma Noktası
Kırılma Noktası
Yargı ve Siyaset
Yargı ve Siyaset
Küresel Oyun Kosova
Küresel Oyun Kosova
Daha Fazla Video Göster