27 Mayıs 1960 Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk darbesi... Merhum Başbakan Adnan Menderes, bakanlar Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan darbeciler tarafından idam edildi. Peki bu hain darbe girişiminin arkasında kim ya da kimler vardı? Güçlenen Türkiye'yi kimler hedef aldı? Ülkenin demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 1960 askeri darbesinin şahitleri yaşananları "Millete ilk darbe" adlı belgeselimizde anlattı. A Haber ekranında yayınlanan belgeselimizin tekrarını yeniden sayfamız üzerinden izleyebilirsiniz.

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