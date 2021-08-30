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Akıncı Belgeseli

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Giriş: 30.08.2021 01:32
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen AKINCI projesi kapsamında Baykar tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA’nın Teslimat ve Mezuniyet Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı törenle Çorlu’da bulunan Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi’nde gerçekleştirildi. Baykar’dan yapılan açıklamaya göre, geliştirme çalışmalarına 2017 yılında başlanan ve ilk uçuşunu 6 Aralık 2019’da gerçekleştiren Bayraktar AKINCI TİHA’nın güvenlik güçlerine ilk teslimatı 29 Ağustos 2021 Pazar günü yapılan törenle tamamlandı. İşte A Haber tarafından hazırlanan AKINCI özel belgeseli...
Akıncı Belgeseli
Akıncı Belgeseli
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